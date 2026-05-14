Дронам поставят цифровой заслон

Немецкие компании Rheinmetall и Deutsche Telekom объявили о создании системы защиты от беспилотников, которая должна объединить мобильные сети и средства противодействия БПЛА для охраны критической инфраструктуры. Проект разработан с учетом опыта российско-украинского конфликта и появился на фоне серии инцидентов с неопознанными дронами в Европе. Аналитики допускают, что подобные системы в будущем могут получить распространение и в приграничных с Россией странах, включая Польшу и государства Балтии.

Новый проект стал одним из первых случаев, когда крупная европейская телеком-компания напрямую интегрируется в контур национальной безопасности. Разработчики называют систему «защитным щитом от дронов» (Drone Defense Shield) и системой многоуровневой защиты от угроз (Multi-Threat Protection). Она предполагает использование систем радиочастотного обнаружения (RF-сенсоров) на вышках мобильной связи и анализ сетевого трафика для выявления беспилотников, включая аппараты, использующие LTE-сети для управления и передачи данных.

Rheinmetall отвечает за сенсоры и средства противодействия, в частности системы радиоэлектронной борьбы, дроны-перехватчики и малокалиберные комплексы ПВО семейства Skynex и Skyranger, предназначенные для борьбы с низколетящими целями и беспилотниками, а Deutsche Telekom должна обеспечить инфраструктуру и обработку данных в реальном времени.

Ключевой особенностью проекта станет использование самой мобильной сети как системы обнаружения угроз. Компании указывают, что все больше беспилотников управляются через мобильные сети, из-за чего их трафик начинает «смешиваться» с обычным сетевым трафиком.

Поэтому операторы связи рассчитывают выявлять аномалии передачи данных, связанные с управлением БПЛА, и передавать информацию военным. По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, это связано с «крайне цифровым» характером современных беспилотных угроз.

Хотя Россия в официальных заявлениях Rheinmetall и Deutsche Telekom не упоминается, европейские СМИ и чиновники связывают развитие подобных программ прежде всего с опытом российско-украинского конфликта и массовым применением дальнобойных беспилотников. Дополнительным фактором стали многочисленные случаи появления неопознанных дронов вблизи европейских аэропортов, военных и промышленных объектов.

Некоторые из этих инцидентов местные власти расценили как элементы «гибридных угроз», связанных с Россией. На этом фоне европейские страны все чаще признают, что традиционные системы ПВО плохо приспособлены для борьбы с дешевыми БПЛА, а защита инфраструктуры постепенно смещается в сторону распределенных цифровых систем обнаружения.

Похожие подходы начинают использоваться и в России, прежде всего в приграничных с Украиной регионах, где для противодействия БПЛА периодически ограничивается работа мобильного интернета, а комплексы радиоэлектронной борьбы адаптируются под подавление в том числе и LTE-диапазонов. В 2024–2025 годах ФГУП «Защитаинфотранс» презентовало комплекс «Телеком Радар», предполагающий обнаружение беспилотников на базе существующей LTE-инфраструктуры. Проект пока находится на стадии лабораторных испытаний и пилотных внедрений для гражданской транспортной инфраструктуры — аэропортов, железных дорог и портов.

По оценкам аналитиков, изучающих опыт российско-украинского конфликта, подобные системы могут представлять интерес и для приграничных с Россией стран, поскольку позволяют относительно дешево развернуть распределенную систему обнаружения беспилотников на базе уже существующей телеком-инфраструктуры.

Однако их эффективность зависит от плотности базовых станций, рельефа местности и уровня радиоэлектронного противодействия. Кроме того, системы, основанные на анализе мобильного трафика, хуже работают против автономных или оптоволоконных дронов, не использующих мобильные сети.

Германия не единственная страна Европы, усиливающая противодроновую оборону.

Польша в начале 2026 года подписала контракт на создание интегрированной системы противодействия беспилотникам SAN стоимостью около $4 млрд, которая должна объединить радары, RF-сенсоры, средства радиоэлектронной борьбы и ракеты-перехватчики вдоль восточной границы страны.

Аналогичные инициативы в рамках так называемого «Европейского противодронового щита» (European Drone Wall) обсуждаются в странах Балтии и в Финляндии, где после серии инцидентов с беспилотниками местные власти ускорили развитие систем обнаружения низковысотных целей и интеграцию гражданской телеком-инфраструктуры в контур безопасности.

Дмитрий Сотак