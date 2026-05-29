Вице-премьер Армении заявил о готовности страны к добросовестной работе в ЕАЭС

Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил о дальнейшем развитии евразийской интеграции и выразил готовность республики к добросовестной работе в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Также он заверил в дальнейшем развитии евразийской интеграции.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы неоднократно подтверждали приверженность Армении к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС в интересах обеспечения экономической стабильности и устойчивости экономического развития наших стран и региона в целом»,— заверил армянский чиновник на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане (цитата по «Интерфаксу»).

При этом господин Григорян подчеркнул, что работа должна строиться на взаимном уважении, равноправном партнерстве и учете национальных интересов всех государств — членов ЕАЭС.

С 30 мая Россия ограничит ввоз плодоовощной продукции из Армении. Ограничения на ввоз коснутся свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении. Россельхознадзор утверждает, что армянская сельскохозяйственная продукция не соответствует фитосанитарным требованиям. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, в свою очередь, заверил, что введенные ограничения на поставки некоторых продуктов не повлияют на цены и инфляцию в России.

Как выяснил «Ъ», Россия предупредила Армению о возможных последствиях в случае дальнейшего сближения страны с Евросоюзом, включая пересмотр льгот по поставкам газа, топлива и алмазов.

