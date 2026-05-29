В Севастополе закончился бензин АИ-92 и АИ-95

На АЗС Севастополя временно нет бензина марок АИ-92 и АИ-95, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Поставки бензина планируются в течение дня.

Сегодня утром губернатор провел оперативное совещание по ситуации с топливом в городе. На данный момент на заправках сетей «Атан» и ТЭС в наличии есть ДТ-ультра, но не на всех станциях, уточнил господин Развожаев. Он призвал жителей «отнестись к ситуации с пониманием».

«Вопросы поставки топлива на Крымский полуостров на контроле Минэнерго России и Минтранса России, мы с ними на постоянной связи»,— написал губернатор в Telegram.

Дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя был зафиксирован в августе 2025 года, к сентябрю бензина АИ-92 и АИ-95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничение отпуска топлива — не более 30 л в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. На прошлой неделе на АЗС в Севастополе ограничили продажу топлива 20 л.