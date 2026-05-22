В Севастополе 20 литрами ограничили продажу топлива на АЗС

В Севастополе на заправках сети ТЭС можно купить до 20 л топлива на один автомобиль или одну канистру. Ограничения вводят из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев.

По словам господина Развожаева, на заправках сети АТАН есть в наличии бензин марок АИ-92 и АИ-95. Однако дизельное топливо есть не на всех АЗС. На части заправок ТЭС есть 92-й бензин, а поставка АИ-95 и дизеля ожидается к вечеру 22 мая. Дизтопливо пока отпускается по талонам.

Губернатор призвал граждан «не создавать искусственный ажиотаж». «Сейчас существуют определенные логистические сложности, причины которых известны. Правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки»,— заверил он.

В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе 2025 года. В середине сентября проблема обострилась: бензина АИ-92 и АИ-95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничение отпуска топлива — не более 30 л в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц.