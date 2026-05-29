Хоккеист «Локомотива» Березкин признан Героем FONBET OVERTIME сезона КХЛ-2025/26

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Березкин стал обладателем трофея за самый ценный гол в овертайме. Награда была вручена на церемонии закрытия сезона FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Максим Березкин Фото: КХЛ Фото: КХЛ Максим Березкин с трофеем Фото: КХЛ Следующая фотография 1 / 3 Максим Березкин Фото: КХЛ Фото: КХЛ Максим Березкин с трофеем Фото: КХЛ

Во втором овертайме седьмого матча полуфинальной серии play-off против омского «Авангарда» Максим Березкин забросил победную шайбу, которая вывела «Локомотив» в финал. В решающем раунде ярославцы обыграли казанский «Ак Барс» — 4:2 — и завоевали второй подряд Кубок Гагарина.

Максим Березкин был признан Героем FONBET OVERTIME. Управляющий акционер букмекерской компании FONBET Валентин Голованов вручил форварду именные часы, на циферблате которых указано время решающей шайбы. Трофей изготовили на заводе «Павелъ Буре», который был официальным поставщиком Императорского двора с 1899 года. Прозрачная задняя крышка позволяет увидеть работу механизма, а кабошон на заводной головке часов украшен рубином.

«Сегодня очень трогательная церемония. Наша номинация называется Герой FONBET OVERTIME. И очень часто этот герой одним голом меняет судьбу — минимум матча, часто серии, иногда и судьбу Кубка Гагарина. За этим броском стоит тысяча часов тренировок и тысяча минут на льду. И когда вокруг эмоциональный ураган, очень важно реализовать свои умения, навыки, которые отточены на тренировках. В этом году у нас в финале не было овертаймов, но было несколько важных в полуфиналах»,— заявил господин Голованов.

«Что касается моего гола в овертайме, он может быть был не таким красивым, но забить в седьмом матче в полуфинале Кубка Гагарина дорогого стоит. Увидеть лица партнеров, лица лучших болельщиков города Ярославль. Это настоящее счастье, триумф»,— сказал на церемонии Максим Березкин. Также в своей речи форвард поблагодарил одноклубников, тренерский штаб и руководство «Локомотива».

Всего в регулярном чемпионате и play-off было сыграно 188 FONBET OVERTIME. Финал завершившегося сезона дал начало еще одной традиции — вручение Кубка Героя FONBET OVERTIME.

Арнольд Кабанов