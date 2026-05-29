«Новые люди» вернулись на чистое второе место после смены ВЦИОМом методики опроса

Второе место в партийном рейтинге Аналитического центра ВЦИОМ вновь занимают «Новые люди» (11,5%, -0,2 п.п.). В начале месяца партия обрушилась на четвертое место после перехода социологов центра на комбинированный метод опроса. Вместе с тем обновленный рейтинг фиксирует продолжающиеся подъем «Справедливой России» (5,7%, +1,3 п.п.) и падение ЛДПР (8,5%, -1,2 п.п.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Актуальный рейтинг парламентских партий от ВЦИОМ: «Единая Россия» — 32,7%; «Новые люди» — 11,5%; КПРФ — 10,9%; ЛДПР — 8,5%; «Справедливая Россия» — 5,7%.

ВЦИОМ провел первый опрос по комбинированной методике (50% — телефонные интервью, 50% — маршрутная выборка) на неделе с 4 по 10 мая. Тогда по итогам подсчетов «Новые люди» упали сразу на 4,3 п.п. до 9,1%. Это было самое заметное изменение результатов среди парламентских партий.

В рейтинге прошлой недели «Новые люди» удерживали второе место вместе с КПРФ (оба — 11,7%). Сейчас обе партии просели, но падение коммунистов было значительнее (-0,8 п.п.).

Рейтинг партии власти снизился на 0,4 п.п. Увеличилось количество людей, не планирующих участвовать в выборах в Государственную думу (+1,7 п.п.). Вместе с тем вырос совокупный рейтинг непарламентских партий (+0,6 п.п.). Как ранее писал «Ъ» со ссылкой на исследование компании ИНСОМАР, более 40% россиян хотели бы увидеть обновление состава партий в нижней палате. В активности текущего созыва населению не хватает борьбы с блокировками в интернете, противодействия домашнему насилию и поддержки малого бизнеса и самозанятых.

Подробнее в материале — «Лучше больше, но меньших».

Степан Мельчаков