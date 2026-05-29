Reuters: Китай строит военный комплекс рядом с ядерными шахтами

Китай строит разветвленную сеть пусковых площадок, бункеров и коммуникационных узлов вблизи изолированных ядерных шахт, где хранятся дальнобойные ракеты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки. По мнению экспертов, новый комплекс построен таким образом, чтобы «ни один ядерный удар со стороны США не смог лишить Пекин возможности нанести ответный удар».

По данным агентства, на снимках видно более 80 площадок, которые, возможно, будут использовать для размещения мобильных ракетных установок и зенитных батарей Китая. Аналитики также заметили объекты, которые могут использоваться для радиоэлектронной борьбы, спутниковой связи и «управления операциями». Масштабы строительства указывают на расширение инфраструктуры, предназначенной для защиты и эксплуатации наземных ядерных сил Китая, отмечает Reuters.

Агентство уточняет, что на снимках видны два восьмиугольных сооружения, построенных за последние шесть лет в пустыне Восточного Синьцзяна. Оба расположены к юго-западу от ядерных шахт Хами — одно примерно в 140 км, другое — в 230 км. В этих зданиях размещены жилые помещения для персонала и крупная военная техника. По бокам от них находятся бункеры и укрепленные склады оружия, а также аэродромы и железнодорожные узлы, соединяющие эти комплексы с шахтами. В апреле и мае в северной части октагона якобы проходили учения с участием крупной военной техники.

The Washington Post писала, что Китай разрабатывает ядерный полигон, где в 1964 году было проведено первое испытание атомной бомбы. Полигон находится на месте высохшего озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. США обвинили Китай в попытке скрыть ядерное испытание.

