Испытанный аргумент

Ни Россия, ни Китай, вопреки обвинениям США, не проводили ядерных испытаний — об этом 18 февраля заявили в Кремле. Накануне в Госдепе США объявили о намерении возобновить ядерные испытания, поскольку их тайно проводят РФ и КНР. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве впервые огласили некоторые детали одного такого якобы состоявшегося в 2020 году в Китае теста. В Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) версию США не подтвердили. Власти КНР же считают, что Вашингтон пытается оправдать собственные планы по возобновлению полноценных ядерных тестов.

«Мы слышали много ссылок на некие испытания. Упоминались в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили»,— заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения американских официальных лиц о том, будто Москва и Пекин нарушают мораторий на ядерные испытания.

О том, что Россия и Китай якобы втайне от всех проводят такие испытания, с конца прошлого года говорят американские политики и чиновники разного уровня, включая президента Дональда Трампа, заявившего на этом основании, что США должны быть с ними «на равных». И в РФ, и в КНР подобные обвинения категорически отвергают. Россия после распада СССР вообще не проводила полноценных ядерных испытаний (последнее состоялось в 1990 году), Китай придерживается моратория на ядерные испытания с 1996 года.

Но если, говоря о якобы имеющих место нарушениях моратория со стороны России, администрация Дональда Трампа обходится без какой-либо конкретики, то по Китаю американцы кое-что обнародовали.

Наиболее полно их версию 17 февраля представил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа. Он утверждает следующее: 20 июня 2022 года китайцы провели на ядерном полигоне севернее озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ядерное испытание малой мощности. Какой именно, он, впрочем, не уточнил: «Это, конечно, невозможно сказать». Невозможно, потому что, как заявил Кристофер Йа, китайцы приняли специальные меры по затруднению обнаружения своей ядерной деятельности сейсмическими станциями. Землетрясение магнитудой 2,75 в 12.18 по московскому времени в тот день тем не менее было, по его словам, зафиксировано сейсмической станцией в селе Маканчи в Казахстане, развернутой в рамках Международной системы мониторинга (МСМ) ДВЗЯИ. К данным таких станций имеют доступ все страны, подписавшие ДВЗЯИ, в том числе и США.

Отметим, что от Маканчи до Лобнора около 640 км, это как от Москвы до Пензы. Подземные ядерные испытания вполне могут вызывать сейсмические явления в сотнях километров от эпицентра взрывов, но сказать достоверно, что вызвало то или иное землетрясение, без дополнительной информации невозможно, американские власти же, по сути, предлагают верить им на слово.

По словам Кристофера Йа, проведение Китаем — а также якобы Россией — ядерных испытаний ставит США, не проводивших их с 1992 года, в невыгодное положение. «Как заявил президент (Дональд Трамп.— “Ъ”), Соединенные Штаты вернутся к испытаниям на равной основе (с РФ и КНР.— “Ъ”). Но это не означает возвращения к атмосферным испытаниям уровня Ivy Mike (первого в мире испытания термоядерного взрывного устройства, произведенного США в 1952 году.— “Ъ”) с многомегатонными взрывами»,— уточнил американский дипломат.

Ранее ряд американских конгрессменов и экспертов заявляли, что США стоит возобновить ядерные испытания, чтобы удостовериться в надежности и эффективности ядерного арсенала страны. Их оппоненты настаивают на том, что США в свое время и так провели более 1 тыс. таких испытаний и собрали огромную базу информации, а надежность и эффективность ядерного оружия можно поддерживать при помощи компьютерного моделирования и так называемых докритических (без самоподдерживающейся цепной реакции) испытаний, которые США регулярно проводят.

Власти КНР отвергают обвинения США. «Утверждения США о проведении Китаем ядерных взрывных испытаний в полной мере безосновательны. Китай отвергает любые попытки США сфабриковать предлоги для возобновления собственных ядерных испытаний»,— заявил агентству ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

В мире есть авторитетная структура, созданная для отслеживания возможного проведения ядерных испытаний: Международная система мониторинга в рамках ДВЗЯИ, объединяющая более 300 радионуклидных, сейсмических, гидроакустических и инфразвуковых станций по всему миру (в том числе в Китае). Исполнительный секретарь Организации по ДВЗЯИ Роберт Флойд заявил, что не может подтвердить утверждения администрации США о проведении Китаем ядерных испытаний.

По его словам, 22 июня 2020 года в 12:18 по московскому времени МСМ зафиксировала «два очень слабых сейсмических события в интервале 12 секунд». Их координаты соответствуют точкам примерно в 250 км от китайского полигона Лобнор. «В настоящее время МСМ способна идентифицировать события, которые могут быть квалифицированы как ядерные испытания, если взрыв эквивалентен или превышает 500 тонн тротилового эквивалента. Уровень обоих этих событий был значительно ниже»,— уточнил Роберт Флойд. По его словам, на основании только имеющихся данных установить точную причину произошедших событий невозможно.

При этом Роберт Флойд напомнил: ДВЗЯИ обладает механизмами проверки на местах подобных и даже менее интенсивных сейсмических событий, но соответствующие механизмы могут быть задействованы, только когда договор вступит в силу. Вступлению ДВЗЯИ в силу мешает в том числе нежелание США и Китая, подписавших этот договор, ратифицировать его (Россия подписала и ратифицировала это соглашение, но в 2023 году отозвала свою ратификацию).

В среду, 18 февраля, с Робертом Флойдом встретился постпред России при международных организациях в Вене (где расположена подготовительная комиссия Организации по ДВЗЯИ) Михаил Ульянов. «Я подчеркнул, что попытки США обвинить Китай в проведении ядерных испытаний абсолютно безосновательны»,— написал российский дипломат в своем Telegram-канале.

Кристофер Йа же заявил, что раз система мониторинга по ДВЗЯИ не позволяет обнаруживать «испытания сверхмалой мощности», то сам договор не более чем «фиговый листок».

Отметим, что в 2019 году Госдепартамент США обвинил Россию в проведении ядерных испытаний. Никаких данных Вашингтон тогда, однако, не предоставил, Москва обвинения в свой адрес категорически отвергала, а в Организации по ДВЗЯИ также заявили, что не обнаружили ничего подозрительного. Впоследствии упоминание о якобы имевшем место нарушении Россией моратория на испытания из докладов Госдепа исчезло.

Эксперт Центра энергетики и безопасности, бывший замминистра иностранных дел РФ, глава российской делегации на переговорах по ДВЗЯИ (1993–1996) Григорий Берденников в беседе с “Ъ” обратил внимание на то, что в июне 2020 года при власти в США была еще первая администрация Дональда Трампа. «Почему же они тогда промолчали по поводу Китая? Я согласен с китайской оценкой, что, голословно обвиняя Пекин, Вашингтон пытается оправдать собственные планы по возобновлению ядерных испытаний»,— отметил он.

Ранее власти РФ неоднократно говорили, что, если США начнут вновь испытывать ядерное оружие, Россия поступит так же.

