WP: Китай расширяет ядерный полигон, где прошло первое испытание ядерной бомбы

Китай разрабатывает ядерный полигон, где в 1964 году было проведено первое испытание атомной бомбы, утверждает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на спутниковые снимки.

«Спутниковые снимки и экспертный анализ показывают, что Китай быстро расширяет исторический ядерный полигон в удаленном западном Синьцзяне, где в 1964 году было проведено первое испытание атомной бомбы,— пишет The Washington Post. — Военные тайно прорыли новые туннели, выдолбили взрывные камеры и построили вспомогательные сооружения, которые, по словам исследователей, указывают на подготовку к ядерным испытаниям».

Полигон находится на месте высохшего озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Площадь — 2,4 тыс. кв. км. Первые испытания здесь прошли 16 октября 1964 года (мощность взрыва составила 22 кт), а 17 июня 1967 года на его территории была взорвана первая китайская водородная бомба. В сентябре 1996 года КНР подписала Договор о всестороннем запрещении ядерных испытаний. К тому времени на территории полигона провели 45 испытаний — 23 атмосферных и 22 подземных.

30 октября Дональд Трамп заявил о намерении впервые с 1992 года возобновить в США ядерные испытания, чтобы «быть на равных» с Россией и Китаем, которые якобы проводят подобные тесты. И хоть он допустил в своих высказываниях целый ряд фактологических ошибок — ни одна из официальных ядерных держав не проводит подобные испытания с середины 1990-х, последний тест провела Северная Корея в 2017 году,— американский президент впоследствии еще несколько раз повторил свою мысль. 5 ноября президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором поручил рассмотреть целесообразность проведения и Россией ядерных испытаний в ответ на активность США.

Телеканал CNN еще в 2023 году сообщал, что США, Китай и Россия в последние годы проводят активные работы по расширению и модернизации своих ядерных полигонов. Эксперты «Ъ» тогда отмечали, что это не обязательно означает, что страны готовятся нарушить действующий с 1990-х годов мораторий на ядерные испытания.

СССР провел свое последнее ядерное испытание в 1990 году (Россия их не проводила), США — в 1992-м, Китай — в 1996-м. С конца 1990-х все три государства придерживаются моратория на проведение таких испытаний. США и Китай подписали, но не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Россия подписала и ратифицировала договор, но в октябре 2023 года Россия отозвала свою ратификацию.

Анастасия Домбицкая