В Воронеже снова никто не захотел строить канализационную станцию за 1,3 млрд

Не состоялся повторный конкурс на строительство Главной канализационной насосной станции (ГКНС) на улице Лебедева в Левобережном районе Воронежа. Это связано с отсутствием заявок на торги, следует из итогового протокола. Начальная цена контракта, как и на первых торгах, составляла 1,3 млрд руб.

Предыдущий конкурс не состоялся по той же причине. Новый тендер пока не объявлен.

Согласно документации, площадь застройки по генплану составляет 878,3 кв. м. Общий строительный объем достигает 14 518,24 куб. м. Проектная производительность ГКНС — 115 тыс. куб. м в сутки.

Подрядчику нужно переустроить существующие сети и коммуникации, построить подземную часть ГКНС и наружные камеры, дизельную электростанцию, устроить наружные инженерные сети, выполнить благоустройство и озеленение территории. На первых торгах на работы отводился срок до 30 октября 2027 года, на вторых — до 30 ноября.

В начале 2025 года в ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал»; концессионер сетей водоснабжения и водоотведения в Воронеже) сообщали о планах вложить в строительство ГКНС 2 млрд руб.

Алина Морозова