Провалились торги по строительству насосной станции за 1,3 млрд в Воронеже

С первой попытки не удалось найти подрядчика для выполнения работ по строительству новой Главной канализационной насосной станции (ГКНС, площадная часть) на улице Лебедева в Воронеже. На торги не поступило ни одной заявки, сообщается на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 1,28 млрд руб.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ъ-Черноземье» писал, что по техническому заданию работы требовалось выполнить в пять этапов с завершением до 30 октября 2027 года. В список обязанностей подрядчика, в частности, включили создание подземных конструкций и надземных камер, устройство наружных инженерных коммуникаций и строительство дизельной электростанции. Площадь застройки по генплану составляет 878,3 кв. м. Общий строительный объем достигает 14 518,24 куб. м., из них 6 074,61 «куба» — ниже «нулевой» отметки.

Новые торги по строительству ГКНС пока не объявлены.

В феврале 2025-го ООО «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал») анонсировало, что среднесуточная производительность новой ГКНС может достигать 115 тыс. кубометров в сутки. Для перекачки стоков потребуется проложить трубопровод от станции до Левобережных очистных сооружений (ЛОС), диаметр которого может составить 1,2 тыс. мм, а длина — почти 6 км.

