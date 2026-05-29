В Екатеринбурге арестовали обвиняемую в организации площадки по махинациям с НДС

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меры пресечения супругам Кротовым, обвиняемым в организации схемы по оптимизации НДС. Людмила Кротова заключена под стражу до 26 июля, Артему Кротову назначен домашний арест на тот же срок. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, супругов Кротовых задержали сотрудники ФСБ несколько дней назад в аэропорту Кольцово. Им предъявлено обвинение в организации деятельности по представлению в налоговые органы РФ заведомо подложных налоговых деклараций, совершенной группой лиц по предварительному сговору, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 173.3 УК РФ).

По версии следствия, Кротов вместе с супругой подавал в ФНС декларации с ложными сведениями о несуществующих сделках с компаниями и индивидуальными предпринимателями. Следствие считает, что таким образом коммерсантам помогали искусственно занижать налоги. За свои услуги фигуранты получили от бизнесменов более 13,5 млн руб.

По данным источника «Ъ-Урал», из-за работы их площадки по оптимизации НДС бюджет РФ получил ущерб в размере 350 млн руб., а объем «обнала» составил 34 млн руб.

