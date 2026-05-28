Супругам Кротовым на Урале предъявили обвинение в организации оптимизации НДС

Управление СКР по Свердловской области предъявило обвинение супругам Людмиле и Артему Кротовым в организации деятельности по представлению в налоговые органы РФ заведомо подложных налоговых деклараций, совершенной группой лиц по предварительному сговору, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 173.3 УК РФ).

Как сообщили в ведомстве, в предоставляемых ими декларациях содержались ложные сведения о фактически не совершенных сделках с несколькими частными фирмами и индивидуальными предпринимателями. Обвиняемые делали это для того, чтобы бизнесмены могли платить налоги в явно заниженном объеме. Супруги получали от них вознаграждения, доход составил более 13,5 млн руб. Сейчас сотрудники СКР и ФСБ допрашивают свидетелей, изучают документацию, выясняют точный размер незаконного дохода, устанавливают иных возможных соучастников.

О задержании Артема и Людмилы Кротовых стало известно 27 мая: сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали подозреваемых в аэропорту Кольцово, они планировали улететь из города. По данным источника «Ъ-Урал», из-за работы их площадки по оптимизации НДС бюджет РФ получил ущерб в размере 350 млн руб., а объем «обнала» составил 34 млн руб.

Ирина Пичурина