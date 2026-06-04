Страхование для молодых

В этом году страховщики продолжили фиксировать рост спроса на страхование от критических заболеваний. Вместе с тем аудитория таких продуктов заметно омолодилась в связи с изменениями в каналах продаж и желанием молодежи заботиться о здоровье в непростых условиях. Страховщики адаптировали программы под таких потребителей. «Ъ-Здравоохранение» разобрался с плюсами и минусами нововведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Популярность пошла в сборы

В 2026 году популярность страхования от критических заболеваний продолжает расти, следует из опроса «Ъ-Здравоохранения» страховых компаний. По итогам первого квартала этого года относительно первого квартала 2025 года сборы «Росгосстраха» выросли на 13%, «АльфаСтрахования» — на 14%, «Ренессанс Страхования» и «РЕСО-Гарантии» — на 30%. Если рассматривать полисы, оформленные в первом квартале 2026 года, то около 45% из них являются новыми, то есть их оформили клиенты, которые раньше не покупали такие страховые программы, отмечает специалист Департамента личного страхования и страхования выезжающих за рубеж «РЕСО-Гарантии» Дарья Воронкова.

«Согаз» рассказывает о росте на 123%. Премии «СберСтрахования» увеличились в 1,5 раза относительно показателя аналогичного периода прошлого года, причем в первом квартале 2025 года сборы были сопоставимы с аналогичным периодом 2024 года. «Мы наблюдаем стабильное, здоровое развитие продукта, что говорит о повышении осознанности у клиентов и зрелости самого рынка»,— отмечает руководитель управления международного медицинского страхования и страхования от критических заболеваний и несчастных случаев «АльфаСтрахования» Павел Королев. «Рынок оценивается в 3–3,5 млрд руб. страховых премий в год. В целом можно говорить о среднегодовых темпах роста направления в 15–25%»,— оценивает директор практики стратегического консультирования консалтинговой компании Neo Никита Дровосеков.

Страхование от критических заболеваний начинает действовать после постановки диагноза, подпадающего под условия программы. В число критических заболеваний обычно входят онкология, заболевания, которые требуют проведения операции на сердце и сосудах. Полис страхования будет покрывать первичное диагностирование заболевания, а стоимость полиса зависит от страховой суммы, перечня заболеваний, входящих в покрытие, а также возраста застрахованного лица. Обычно страховщики оформляют полисы людям со стандартными показателями здоровья, без выявленных на данный момент диагнозов критических заболеваний. Программу страхования от критических заболеваний можно купить примерно за 8–12 тыс. руб. (см. «Ъ-Здоровье+» от 17 июня 2025 года).

Частично это результат расширения классических пакетов ДМС. В ряде отраслей ситуация с кадрами остается очень напряженной, и работодатели предлагают сотрудникам расширенные пакеты программ, в том числе включая в них страхование критических заболеваний, поясняет управляющий директор «Ренессанс Страхования» Юлия Галаничева. Также компании расширяют программы для сотрудников, добавляя полисы страхования от критических заболеваний, требующих высокотехнологичного и дорогостоящего лечения, говорят в «Согазе».

Помимо онкологии, к ним относятся болезни, требующие трансплантации органов или тканей, состояния, сопровождающиеся острой почечной или печеночной недостаточностью, травмы позвоночника, черепно-мозговые травмы, различные инфекционные гепатиты, а также заболевания, при лечении которых необходимо эндопротезирование суставов, кардио- и ангиохирургические операции, лечение с применением лазерных технологий, как, например, при миопии или астигматизме высокой степени, делятся эксперты «Согаза».

Вместе с тем, по словам госпожи Галаничевой, есть и постепенные изменения в страховой культуре, приходит понимание необходимости превентивной заботы о себе, более внимательное отношение к здоровью и финансам, понимание, что страхование — это не трата, а экономия. Люди все чаще понимают, что современное лечение требует серьезных затрат, которые не всегда полностью покрываются базовыми программами, и полис от критических заболеваний воспринимается уже не как роскошь, а как необходимый элемент личного финансового плана, подтверждает господин Королев. С учетом того что порядка 80% россиян не имеют финансовой возможности оплатить дорогостоящее лечение от онкозаболеваний (в среднем 1,5 млн руб. в зависимости от вида), страховой полис, стоимость которого начинается от нескольких тысяч рублей, становится все более востребованным решением, уверен господин Дровосеков.

Для них это способ получить поддержку специалистов, которые организуют лечение и связанные с ним поездки, а также сохранить доход семьи и не тратить накопления на борьбу с болезнью, уверена директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина. Например, в 2025 году в «Росгосстрахе» сумма оплаты лечения по онкостраховкам составила более чем 120 млн руб., и в среднем каждый случай онкозаболевания обходится примерно в 6–7 млн руб. на одного клиента, рассказывает заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании Ольга Купцова.

Страхователи омолодились

Вместе с тем страховщики наблюдают, что аудитория застрахованных молодеет. Если раньше ядро покупателей таких полисов было ближе к 40–50 годам, то сейчас все чаще к ним присматриваются и покупают их 30–40-летние, причем не только для себя, но и для семьи, указывает заместитель гендиректора страхового брокера Mains Леонид Екутич.

«В 2025 году на долю клиентов в возрасте от 30 до 45 лет приходился каждый четвертый купленный полис, еще 22% — на людей в возрасте от 46 до 55 лет. Но больше всего страховок от критических заболеваний пока, конечно, оформляют люди старше 56 лет: на них приходится 35% всех полисов. Молодежь в возрасте от 18 до 30 лет занимает долю 8%. А каждый десятый полис оформляется на детей и подростков до 17 лет»,— делится госпожа Купцова. По словам страховщика, в 2026 году ситуация складывается похожим образом: процент клиентов в возрасте до 45 лет продолжает расти.

Об аналогичной ситуации рассказывают в «РЕСО-Гарантии». «В нашем портфеле основная часть застрахованных — люди в возрасте от 31 года до 40 лет. При этом доля этой категории заметно сократилась: если в 2024 году она составляла 41%, то сейчас — около 35%. Перераспределение произошло в пользу более молодых застрахованных в возрасте до 30 лет»,— рассказывает Дарья Воронкова. Также ранее заметно реже страховали несовершеннолетних детей — с 2024 года доля возрастной категории 0–17 лет в портфеле увеличилась с 3% до 10%, продолжает она.

На данный момент в компании средний возраст застрахованных от критических заболеваний — 37–38 лет, указывает директор департамента андеррайтинга, методологии и управления портфелем медицинского страхования «Зетта Страхование жизни» Ирина Филатова. В «СберСтраховании» средний возраст застрахованных составляет 36–45 лет.

Страховщики видят причины изменений в новых каналах дистрибуции. Одной из причин может быть быстрое проникновение коробочных продуктов с новыми каналами продаж, например через мобильные приложения нестраховых посредников, которые охватывают в том числе и молодую аудиторию физлиц, считает госпожа Галаничева.

Кроме того, причина в изменении поведения самих потребителей. Способствует росту спроса большая популярность темы финансовой грамотности среди молодых людей — в частности, онкострахование часто воспринимается молодыми людьми как резерв и способ избежать потенциальных высоких расходов в будущем, что особенно важно в условиях экономической нестабильности, поясняет Дарья Воронкова.

По словам страховщика, онкология и другие критические заболевания перестали казаться болезнями, возникающими только в преклонном возрасте. Риск диагностирования серьезного заболевания больше не кажется молодым людям абстрактным, уточняет госпожа Воронкова. Высокий темп жизни, постоянная усталость, нерегулярное питание и нехватка времени на заботу о себе — все это в той или иной степени может ускорять развитие серьезных заболеваний, соответственно, и думать о защите приходится заранее, отмечает Ольга Купцова.

Новый состав

В связи с ростом популярности страхования от критических заболеваний у молодой аудитории страховщики планируют изменения в продуктах. Если раньше ядро покупателей таких полисов было ближе к 40–50 годам, то сейчас все чаще к ним присматриваются и покупают их 30–40-летние, причем не только для себя, но и для семьи, указывает заместитель гендиректора страхового брокера Mains Леонид Екутич.

«Мы планируем расширить существующие программы чекапами для диагностики на ранних этапах онкозаболеваний — такая опция интересна клиентам и должна быть востребована»,— уверяет Юлия Галаничева. По словам госпожи Филатовой, «Зетта Страхование жизни» изменила подход к тарификации в сегменте клиентов более молодого возраста, тем самым повысив для них привлекательность страхования. Также компания обновила линейку территорий покрытия, исключая из международных вариантов более дорогие зоны, заявляет она. В «АльфаСтраховании» заявляют о подготовке «двух принципиально новых продуктов», однако деталей не раскрывают.

Эксперты также отмечают адаптацию программ для молодых людей. Расширяется использование фиксированного тарифа или льготных ставок для молодых клиентов при заключении договора на длительный срок, что делает покупку в 25–30 лет экономически более привлекательной и одновременно улучшает риск?профиль портфеля для страховщика, говорит господин Дровосеков. Кроме того, по его словам, заметен тренд на модульные программы, когда клиент может выбирать набор покрываемых диагнозов (например, только онкология или комбинация с другими заболеваниями) и размер выплаты, что позволяет точнее попадать в потребности разных возрастных групп.

Активно развиваются цифровые каналы — упрощенная андеррайтинговая анкета, дистанционное оформление, интеграция с маркетплейсами и банковскими приложениями, а также дополнение полисов сервисами: телемедицина, программы ранней диагностики, второе медицинское мнение, указывают эксперты.

Ключевые плюсы для клиентов — более доступная цена за счет адресного покрытия и фиксированных ставок для молодых, а также повышение прозрачности продукта и удобства оформления, что повышает доверие и стимулирует ранний вход в страхование, считает господин Дровосеков. Для страховщиков плюсы заключаются в расширении клиентской базы, более устойчивой структуре портфеля и возможности кросс-продаж других видов страхования и сервисов через цифровые экосистемы, говорят эксперты.

К минусам, по словам финансового эксперта Андрея Бархоты, можно отнести риски неполного понимания страхователями таких продуктов. Если полис «коробочный», то важно разобраться, какие ограничения в контексте анамнеза и диагностики предполагает страховщик, иначе не избежать ситуации, когда заболевание диагностировано, но полис его не покрывает или не покрывает полный комплекс услуг по лечению, поясняет он. Так же с тарифами, продолжает эксперт. Тарифные предложения, по словам господина Бархоты, могут меняться с учетом возраста, состояния здоровья и других факторов, поэтому предлагаемая ставка зачастую не фиксируется, если только об этом не написано в договоре со страховщиком.

Петр Вьюгин