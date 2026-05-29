Суд приостановил дело о растрате против бывшего депутата Малькевича
Петроградский районный суд Петербурга приостановил уголовное дело бывшего депутата Заксобрания Александра Малькевича, обвиняемого в растрате бюджетных средств. Фигурант сложил мандат в апреле и с тех пор находится в зоне специальной военной операции. Судья удовлетворила ходатайство командира воинской части, несмотря на возражения прокуратуры, пишет «Фонтанка».
Судья Ирина Гречишко приняла решение приостановить производство по делу
Заседание состоялось 29 мая. Прокурор настаивала на продолжении разбирательства из-за отсутствия подсудимого, однако судья Ирина Гречишко приняла доводы защиты. Адвокат Сергей Горелкин подтвердил, что Малькевич покинул город еще в начале апреля — сразу после досрочного прекращения депутатских полномочий.
Напомним, Малькевич являлся фигурантом расследования о нецелевом расходовании средств в период его руководства телеканалом «Санкт-Петербург». Весной он добровольно отказался от мандата. Спикер ЗакСа Александр Бельский тогда назвал его решение отправиться на фронт мужественным и закономерным.