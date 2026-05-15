Суд не стал приостанавливать процесс по делу ушедшего на СВО экс-депутата Малькевича

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга не стал рассматривать ходатайство о приостановке производства по уголовному делу в отношении экс-депутата городского Заксобрания Александра Малькевича. Его защитники просили приостановить процесс, так как их подзащитный подписал контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы, рассказала «Ъ Северо-Запад» адвокат Марина Пятенок. Она подчеркнула, что на данный момент Александр Малькевич находится в зоне выполнения боевых задач на СВО.

Суд не стал приостанавливать производство по делу Малькевича

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

«В суд также поступило уведомление командования по месту дислокации о том, что Александр Малькевич не может принять участие в судебном заседании по причине нахождения в зоне боевых задач»,— заявила госпожа Пятенок.

По ее словам, суд не рассмотрел ходатайство командования и отложил заседание, а также потребовал обеспечить явку Александра Малькевича. При этом самовольное оставление воинской части является преступлением, напомнила Марина Пятенок. И ее подзащитный не может его совершить, добавила защитница.

Ранее «Ъ Северо-Запад» подробно писал о том, что суд в Санкт-Петербурге приступил к рассмотрению уголовного дела о растрате 37,2 млн рублей бюджетных средств, выделенных телеканалу «Санкт-Петербург». Именно по нему проходит Александр Малькевич в качестве обвиняемого.

Матвей Николаев