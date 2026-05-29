В Екатеринбурге не состоялись торги по продаже 8,96% акций ЕЭСК

На торги по продаже 8,96% акций «Екатеринбургской электросетевой компании» (ЕЭСК) никто не заявился, следует из информации на сервисе «ГИС Торги». Городская администрация планировала продать 96 млн акций с начальной ценой 416,8 млн руб.

«Причина признания торгов несостоявшимися: Не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником»,— указано в результатах проведения аукциона.

Аукцион объявили 29 апреля, заявки принимали до 25 мая. Шаг аукциона составлял 20 млн руб., задаток — 83,3 млн руб. (20% начальной цены объекта).

Решение о приватизации своей части акций мэрия приняла в начале апреля, соответствующее постановление опубликовал глава города Алексей Орлов. «Екатеринбургская электросетевая компания» входит в состав «Россети Урал». Компания занимается технологическим присоединением к электросетям и поставку электричества в Екатеринбурге. Согласно сервису Kartoteka.ru, по итогам 2024 года чистая прибыль ЕЭСК составила 1,5 млрд руб., выручка — 6,8 млрд руб.

Анна Капустина