Мэрия продаст долю в «Екатеринбургской электросетевой компании» за 416 млн руб.

Администрация Екатеринбурга планирует продать на торгах 8,96% уставного капитала АО «Екатеринбургская электросетевая компания» (ЕЭСК, входит в состав «Россети Урал»), соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Свою долю администрация будет продавать за 416,87 млн руб.

В документе указано, что на торги планируют выставить более 96,7 млн штук акций, находящихся в собственности муниципального образования «город Екатеринбург» и составляющих 8,96% уставного капитала общества. Для того чтобы участвовать в аукционе, участникам надо будет внести задаток 83,3 млн руб. (20% начальной цены объекта). Шаг аукциона составит 20,8 млн руб.

Постановление о приватизации подписано мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым.

Как указано на сайте ЕЭСК, компания осуществляет передачу электроэнергии и технологическое присоединение потребителей в Екатеринбурге. Компания выполняет комплекс работ по оперативному управлению и техническому обслуживанию электросетевого комплекса, включая срочный и плановый ремонт, локализацию и ликвидацию технологических нарушений, модернизацию и реконструкцию объектов распределительной сети, а также строительство новых энергетических объектов – кабельных и воздушных линий, распределительных и трансформаторных пунктов, подстанций. Согласно сервису Kartoteka.ru, по итогам 2024 года чистая прибыль ЕЭСК составила 1,5 млрд руб., выручка — 6,8 млрд руб.

Мария Игнатова