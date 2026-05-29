Из-за оползня у нижегородской канатной дороги ввели режим повышенной готовности

Мэрия Нижнего Новгорода ввела режим повышенной готовности из-за схода грунта с неукрепленного участка склона Кошелевского оврага под станцией канатной дороги через Волгу. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для предотвращения аварийной ситуации с размывом грунтов склона и оползней введен мониторинг ситуации. За счет бюджетных средств планируются аварийно-восстановительные работы по ликвидации оползня с устройством дренажа в теле склона оврага, отмечается в сообщении.

Ранее в Нижнем Новгороде сошли оползни на Зеленском съезде и на съезде к метромосту у IT-кампуса.

Владимир Зубарев