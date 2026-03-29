Зеленский съезд в Нижнем Новгороде временно перекрыт из-за оползневой угрозы

Администрация Нижнего Новгорода решила приостановить движение по участку Зеленского съезда из-за угрозы схода грунта на проезжую часть. 27 марта на склоне случился оползень, сползшую массу земли убрали. Однако специалисты инженерной защиты города пришли к выводу, что грунт на склоне сильно переувлажнен, и его состояние нестабильно. Поэтому существует угроза возникновения новых оползней, осыпающуюся со склона почву оперативно убирают дорожники, отметили в мэрии.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После просыхания грунта запланировано дополнительное обследование склона с целью его дальнейшего восстановления. Решение о возобновлении движения транспорта будет приниматься в зависимости от состояния грунта. «Главное – безопасность», – подчеркнули в городской администрации, рассчитывая быстро ликвидировать последствия схода грунта.

Иван Сергеев