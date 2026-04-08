Оползень у нижегородского IT-кампуса устранят с наступлением сухой погоды
Последствия оползня на съезде к метромосту в Нижнем Новгороде начнут ликвидировать после того, как установится сухая погода. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев.
По его словам, на месте оползня провели необходимые обследования. Критической ситуации на склоне нет. Ведется постоянный мониторинг ситуации.
Глава города отметил, что сейчас земля в районе оползня еще влажная и тяжелая. После того как две-три недели простоит сухая и теплая погода и земля просохнет, нависшую над дорогой часть оползня искусственно подтолкнут, чтобы она упала на тротуар, а не на проезжую часть. Угрозы, что оползень съедет на дорогу, нет. Подпорная стена в состоянии выдержать съехавший грунт.
Как писал «Ъ-Приволжье», оползень на улице Одесской в районе IT-кампуса произошел 31 марта. Специалисты пришли к выводу, что движению транспорта угрозы нет.