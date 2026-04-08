Оползень у нижегородского IT-кампуса устранят с наступлением сухой погоды

Последствия оползня на съезде к метромосту в Нижнем Новгороде начнут ликвидировать после того, как установится сухая погода. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

По его словам, на месте оползня провели необходимые обследования. Критической ситуации на склоне нет. Ведется постоянный мониторинг ситуации.

Глава города отметил, что сейчас земля в районе оползня еще влажная и тяжелая. После того как две-три недели простоит сухая и теплая погода и земля просохнет, нависшую над дорогой часть оползня искусственно подтолкнут, чтобы она упала на тротуар, а не на проезжую часть. Угрозы, что оползень съедет на дорогу, нет. Подпорная стена в состоянии выдержать съехавший грунт.

Как писал «Ъ-Приволжье», оползень на улице Одесской в районе IT-кампуса произошел 31 марта. Специалисты пришли к выводу, что движению транспорта угрозы нет.