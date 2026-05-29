В Ставропольском крае продлили штормовое предупреждение о ливнях

Штормовое предупреждение о ливнях с градом в Ставропольском крае продлено до конца суток 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на ставропольский Гидрометцентр.

Так, до конца суток 29 мая, в течение суток 30 и 31 мая 2026 г. местами в Ставропольском крае ожидается: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с.

МЧС Ставрополья рекомендует водителям снизить скоростной режим, пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, обращать внимание на целостность воздушных линии электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев.

Наталья Белоштейн