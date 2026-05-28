Россельхознадзор заявил о несоответствии армянской сельхозпродукции нормам РФ

Армянская сельскохозяйственная продукция в последнее время не соответствовала фитосанитарным требованиям России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), хотя РФ является основным рынком ее сбыта. Об этом пресс-служба Россельхознадзора сообщила «РИА Новости».

В ведомстве также отметили, что после упразднения министерства сельского хозяйства Армении в результате структурной реформы правительства в 2019 году его полномочия в области государственной политики в аграрной сфере были переданы министерству экономики страны. В Россельхознадзоре полагают, что непрофильное министерство не справляется с возложенными на него функциями.

Сегодня Россельхознадзор сообщил, что Россия с 30 мая ограничит ввоз плодоовощной продукции из Армении. Временные ограничения на ввоз коснутся свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении.

Как ранее писал «Ъ», Россия предупредила Армению о возможных последствиях в случае дальнейшего сближения страны с Евросоюзом, включая пересмотр льгот по поставкам газа, топлива и алмазов. Российская сторона уже передала Еревану соответствующее послание по дипломатическим каналам. В Армении заявили, что изучают содержание обращения и позже направят ответ. Никол Пашинян при этом дал понять, что возможный рост цен на энергоносители не станет для Еревана неожиданностью, если Россия решит изменить действующие договоренности.

