Украинский беспилотник повредил детский сад в Волгограде
В Краснооктябрьском районе Волгограда обломки БПЛА упали на территорию детского сада № 357. Повреждено остекление, сообщили в администрации города.
Утром стекло убрали. Дошкольное учреждение работает в обычном режиме. Помещения, в которых были выбиты стекла, в образовательном процессе не задействованы.
Ночью Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В результате в Волжском погиб охранник завода синтетического волокна, пострадала женщина. Позже она скончалась в больнице. В Краснооктябрьском районе Волгограда дрон попал в жилой многоквартирный дом на ул. Вершинина, 32. Там пострадал один человек, медпомощь ему оказали на месте.
Всего за прошедшую ночь силы Минобороны РФ перехватили и уничтожили 208 вражеских БПЛА над регионами, в том числе Волгоградской областью.