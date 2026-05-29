Украинский беспилотник повредил детский сад в Волгограде

В Краснооктябрьском районе Волгограда обломки БПЛА упали на территорию детского сада № 357. Повреждено остекление, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Утром стекло убрали. Дошкольное учреждение работает в обычном режиме. Помещения, в которых были выбиты стекла, в образовательном процессе не задействованы.

Ночью Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В результате в Волжском погиб охранник завода синтетического волокна, пострадала женщина. Позже она скончалась в больнице. В Краснооктябрьском районе Волгограда дрон попал в жилой многоквартирный дом на ул. Вершинина, 32. Там пострадал один человек, медпомощь ему оказали на месте.

Всего за прошедшую ночь силы Минобороны РФ перехватили и уничтожили 208 вражеских БПЛА над регионами, в том числе Волгоградской областью.

Марина Окорокова