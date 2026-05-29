Под Волгоградом в больнице скончалась еще одна пострадавшая от атаки БПЛА

Женщина, пострадавшая при ночной атаке БПЛА на Волгоградскую область, скончалась в больнице. Об этом сообщили в администрации Волжского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавшая от атаки на химзавод в Волжском скончалась в больнице

Фото: ИА «Общественное мнение» Пострадавшая от атаки на химзавод в Волжском скончалась в больнице

Фото: ИА «Общественное мнение»

«В результате падения обломков дронов на одном из предприятий химкомплекса (завод синтетического волокна - прим. ред.) погиб мужчина-охранник. Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась в больнице — несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось», - говорится в официальном сообщении мэрии.

Ранее глава региона Андрей Бочаров сообщал еще об одном пострадавшем. Он получил травмы в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный жилой дом в Краснооктябрьском районе Волгограда на ул. Вершинина, 32. Медицинскую помощь ему оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Накануне в 10 вечера в регионе была объявлена угроза БПЛА. С 23:08 до 01615 действовал режим ракетной опасности. Аэропорт Волгограда также не принимал и не выпускал воздушные суда.

Марина Окорокова