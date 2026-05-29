Волгоградец погиб в результате ночной атаки БПЛА на регион
В Волжском Волгоградской области при массированной атаке вражеских БПЛА погиб 60-летний мужчина. Глава региона Андрей Бочаров также сообщил о двух пострадавших.
В тяжелом состоянии после удара дронов госпитализирована женщина в Волжском. Еще один человек пострадавший - из Волгограда, ему медицинская помощь не потребовалась. Там беспилотник попал в жилой многоквартирный дом по ул. Вершинина, 32 в Краснооктябрьском районе.
По словам губернатора, сегодня ночью из-за падения обломков беспилотников зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и локальные пожары. Сейчас все возгорания ликвидированы. Профильным службам и администрации поручено уточнить повреждения и ликвидировать последствия.
Накануне в 10 вечера в регионе была объявлена угроза БПЛА. С 23:08 до 01615 действовал режим ракетной опасности. Аэропорт Волгограда также не принимал и не выпускал воздушные суда.