Мадьяр пообещал добиваться соблюдения прав закарпатских венгров

Позиция Будапешта по основным направлениям политики осталась неизменной после смены руководства страны, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с дипломатами. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники. В частности, господин Мадьяр намерен добиваться соблюдения прав венгров в Закарпатской области на Украине.

Кроме того, Петер Мадьяр сохранил позицию предыдущего руководства по поводу проблемы нелегальной миграции и европейской конкурентоспособности. Премьер-министр заверил дипломатов в том, что в структуре дипломатического корпуса не планируется никаких радикальных изменений.

Власти Венгрии заявляли, что не поддержат вступление Украины в Евросоюз, если не улучшатся права венгров в Закарпатье. 18 мая Петер Мадьяр объявил о начале технических переговоров с Украиной по поводу обеспечения языковых и культурных прав венгерского меньшинства.

