Промышленное производство на Ставрополье сократилось на 9,2% в первом квартале

Индекс промышленного производства в Ставропольском крае по итогам января—марта 2026 года составил 90,8% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили «Ъ-Кавказ» в министерстве энергетики, промышленности и связи региона.

Наиболее заметное снижение зафиксировано в обрабатывающих производствах, где индекс составил 86,7%.

В министерстве отметили, что существенное влияние на общий показатель оказывают три крупнейших сектора — производство химических веществ и химических продуктов, пищевых продуктов и напитков. Их совокупный вклад в формирование индекса обрабатывающих производств достигает около 45%, поэтому спад даже в одном из этих направлений заметно отражается на итоговой статистике.

При этом в отдельных отраслях сохраняется уверенный рост. Так, производство текстильных изделий увеличилось почти в четыре раза и достигло 397,3% к уровню прошлого года. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросло на 30,7%, мебели — на 22,7%, металлургической продукции — на 17%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности за первый квартал составил 170,1 млрд руб. Из них на обрабатывающие производства пришлось 115,9 млрд руб.

Кроме того, в крае в 2,5 раза выросли объемы производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился в 1,7 раза. Также в регионе зафиксирован рост производства шампуней и лаков для волос в 1,6 раза.

