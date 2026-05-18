Председатель Липецкого облсуда Александр Карташов покидает пост

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ 26 мая рассмотрит заявление Александра Карташова о сложении полномочий председателя Липецкого областного суда 13 июля этого года. Это следует из повестки заседания ВККС.

Фото: Липецкий областной суд

В 2024 году господин Карташов получил рекомендацию коллегии на пост председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции, который расположен в городе Пятигорск Ставропольского края. Сейчас обязанности председателя этого суда исполняет зампред Ринат Шакиров.

Господин Карташов возглавляет Липецкий областной суд с 2021 года. До этого облсудом в течение 20 лет руководил Иван Марков. До назначения в Липецк господин Карташов два шестилетних срока проработал председателем Тверского областного суда.

Сергей Толмачев