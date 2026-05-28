Россия одолжит Казахстану $16,4 млрд на строительство первой АЭС

Общая стоимость первой атомной электростанции «Балхаш» в Казахстане составит $16,4 млрд, заявил глава казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. Финансирование будет обеспечено за счет экспортного кредита со стороны России.

Из упомянутой суммы почти $2 млрд потратят на «систему физической безопасности и социальную инфраструктуру». «Речь идет о достаточно большом объеме финансирования»,— отметил господин Саткалиев в кулуарах Дворца независимости в Астане (цитата по «Интерфаксу»).

Сегодня господин Саткалиев и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев подписали соглашение о сотрудничестве по проекту АЭС. Строительство станции должно занять порядка 10 лет, закончить его планируют в 2035–2036 годах. Россия предоставит Казахстану 85% средств в виде кредита, еще 15% в строительство вложит правительство республики. Господин Лихачев заявил, что к концу года «будут ясны все технические условия, нюансы, тонкости данного проекта».