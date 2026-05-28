Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве первой в республике АЭС

Во время визита российской делегации в Астану гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и председатель агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства первой в стране атомной электростанции (АЭС).

Документ включает пункт о предоставлении экспортного кредита Казахстану для финансирования строительства. Россия постарается успеть залить «первый бетон» в основании АЭС уже в этом десятилетии, заявил господин Лихачев, передает «РИА Новости».

Казахстан планирует возвести несколько АЭС. Строительство первой из них при сотрудничестве с «Росатомом» займет около 11 лет и может завершиться в 2035-2036 годах. Исследовательские работы вблизи поселка Улкен на Балхаше начались в августе прошлого года. Первая АЭС получила название «Балхаш». Россия предоставит Казахстану 85% средств в виде кредита, еще 15% в строительство вложит правительство республики. Рабочее название второй АЭС на Балхаше — «Мойынкум», приоритетным партнером в этом проекте рассматривается китайская CNPC.