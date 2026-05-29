США не подтвердили данные о сбитом Ираном истребителе

Информация о том, что Иран сбил американский истребитель над Персидским заливом, ложная. Об этом заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

«Ни один американский самолет не был сбит. Все американские воздушные средства находятся на своих местах»,— указано в пресс-релизе CENTCOM в соцсети X.

О том, что иранские военные сбили летательный аппарат в провинции Бушир, сообщил глава округа Джем Масуд Тангестани. По данным иранского агентства Tasnim, речь шла об американском беспилотнике, информации о пострадавших не было.

О военном конфликте Ирана и США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на Оман».