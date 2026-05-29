На юге Ирана сбили американский беспилотник

Иранские военные сбили летательный аппарат в провинции Бушир на юге страны. Об этом в эфире гостелерадио сообщил глава округа Джем Масуд Тангестани.

Агентство Tasnim сообщает, что уничтоженная цель была американским беспилотником. Дрон был сбит зенитной ракетой, заявили агентству в военных кругах. Господин Тангестани сообщил, что к разрушениям или жертвам происшествие не привело.

США и Иран начали обмениваться обстрелами несколько дней назад, несмотря на продолжающиеся мирные переговоры. Вчера ВС Соединенных Штатов ударили по наземной станции управления дронами, которая находится в портовом городе Бендер-Аббас. В ответ Иран атаковал американскую авиабазу.

