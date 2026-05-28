Дональд Трамп пошел на Оман

Утром 28 мая между США и Ираном произошел новый инцидент в районе Ормузского пролива. Он стал вторым за без малого три дня случаем, когда стороны конфликта обменялись ударами во время продолжающихся переговоров о проекте мирного меморандума. Комментируя стремление Ирана закрепить в документе пункт о совместном с Оманом взимании платы с проходящих через Ормуз судов, президент США Дональд Трамп заявил, что пролив не будет контролироваться никем, и пригрозил американскому союзнику — Оману — ударом, если он присоединится к иранскому предложению о регулировании прохода.

Торговые суда в Ормузском проливе в районе полуострова Мусандам (Оман)

Фото: Stringer / Reuters Торговые суда в Ормузском проливе в районе полуострова Мусандам (Оман)

Новый инцидент между США и Ираном произошел 28 мая. Центральное командование вооруженных сил (ВС) проинформировало, что американские военные «сбили четыре иранских ударных беспилотника, которые представляли угрозу в районе Ормузского пролива». ВС США, как отмечается в заявлении командования, нанесли удар по наземной станции управления дронами на территории Бендер-Аббаса — крупного портового города на юге Ирана на берегу Ормузского пролива. Как пояснили американские военные чиновники, действия военных США носили «взвешенный и оборонительный» характер и преследовали цель «поддержать режим прекращения огня», введенный 8 апреля.

По версии иранских новостных агентств, причиной конфронтации стало то, что американский танкер пытался пройти через Ормузский пролив, отключив радиолокационную систему. Иранцы открыли по нему огонь, после чего, как сообщается, танкер был вынужден остановиться и повернуть обратно. «Иран решительно осуждает произошедшее в четверг утром военное нападение США на ряд районов в Бендер-Аббасе, напоминая, что агрессивные действия против территориальной целостности и суверенитета являются вопиющим нарушением международного права и устава ООН»,— заявили в МИД Ирана.

Обстрел Бендер-Аббаса стал вторым за последние дни случаем, когда США вели огонь по иранским позициям, объясняя это соображениями обороны.

Сигнал о ракетном обстреле впервые за долгое время сработал в Кувейте — стране, где находятся позиции американских военных.

Сейчас стороны продолжают работу над меморандумом о взаимопонимании, который призван положить конец конфликту. 27 мая государственное телевидение Ирана распространило черновик соглашения, по условиям которого США якобы берут на себя обязательство вывести войска, направленные на Ближний Восток с 28 февраля, и снять морскую блокаду иранских портов.

Взамен Исламская Республика обещает в течение месяца открыть Ормузский пролив и восстановить проход через него коммерческих судов. Проект в таком варианте содержит пункт о закреплении за Ираном и Оманом права управлять Ормузом. Белый дом назвал эту версию соглашения «полностью сфабрикованной».

Дональд Трамп, выступая вечером 27 мая, заявил, что никто не имеет права контролировать Ормуз, потому что это международные воды.

Комментируя сообщения, что Иран предложил оманской стороне совместное управление проливом, и та теперь обдумывает это предложение, американский лидер заметил: «Оман будет вести себя так же, как и все остальные, или нам придется его взорвать».

Вечером 27 мая Минфин США объявил о введении санкций против Управления Ирана по проливам Персидского залива — органа, который был создан Тегераном для регулирования трафика через Ормуз. Американское ведомство назвало его проектом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «по монетизации кампании государственного террора путем вымогательства».

«Эта структура возглавляет контролируемую Ираном схему, которая грубо нарушает международное право и санкции США,— заявил Минфин.— Все, кто сотрудничает с так называемым Управлением по проливам, могут оказывать поддержку КСИР и получать с его стороны услуги — что содействует попыткам вымогательства и влечет за собой риск санкций».

Вашингтон убежден, что экономическое давление на Тегеран работает. Как заявил вечером 27 мая глава Пентагона Пит Хегсет, введенная США морская блокада Ирана нанесла серьезный удар по иранской экономике. Однако если Исламская Республика сорвет переговорный процесс, то ее ждет возобновление боевых действий, пригрозил господин Хегсет. Министерство войны, следовало из его слов, к этому готово.

Израиль ожидает, что американо-иранские переговоры все-таки сорвутся.

«Это соглашение — очень плохая новость не только для Израиля, но и для Ближнего Востока и всего мира,— заявил изданию Al-Monitor высокопоставленный источник в израильских силовых структурах.— Пока мы направляли усилия на ядерный проект и баллистические ракеты (Ирана.— “Ъ”), иранцы сосредоточились на Ормузском проливе».

Но влияние Израиля на американскую администрацию весьма ограниченно, признает собеседник Al-Monitor. «Мы ничего не сможем сделать, кроме как объяснить нашим американским партнерам, что значит подписание сделки. Если она будет заключена, то Иран выйдет победителем из этой войны и получит лицензию на то, чтобы убивать».

Нил Кербелов