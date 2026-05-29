Белый дом потратит $5 млн на позолоту статуй лошадей вокруг мемориала Линкольна

Служба национальных парков США без проведения конкурса заключила контракт на $5 млн с мастерской по золочению из Мэриленда. Контракт предусматривает покрытие слоем 23,75-каратного сусального золота четырех бронзовых статуй лошадей вокруг мемориала Линкольна в Вашингтоне. Работы необходимо выполнить до Дня независимости США, отмечаемого 4 июля, сообщает Notus.

Издание провело анализ данных о государственных расходах, касающихся благоустройства Вашингтона накануне 250-летия США. Выяснилось, что для этих целей Министерство внутренних дел потратит не менее $95 млн. Соответствующие контракты были заключены в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года. Некоторые из них на общую сумму около $20 млн, включая позолоту четырех лошадей, ранее не публиковались.

Большая часть из $95 млн направляется на реставрацию фонтанов и благоустройство парков Вашингтона. Часть уже проведенных работ обошлась дороже запланированного. Так, реконструкция парка Меридиан-Хилл обошлась в $15,3 млн — на $800 тыс. дороже, чем было указано в первоначальных контрактах. Проект благоустройства площади Свободы, первоначально оценивавшийся примерно в $9 млн, подорожал примерно на $500 тыс.

Согласно базе данных государственных контрактов, многие контракты были заключены без проведения полного и открытого конкурса. Вместо этого администрация Трампа использовала нормы законодательства, позволяющие отдавать подряды малому бизнесу, а также компаниям, принадлежащим женщинам или представителям национальных меньшинств, в обход стандартных жестких процедур открытого тендера.

