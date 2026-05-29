FT узнала о тайном списании долга владельцу оппозиционного иранского телеканала

Компания, владеющая британским телеканалом Iran International, получила списание долгов на £650 млн от своих акционеров, сообщает газета Financial Times (FT). Это произошло почти накануне протестов, которые охватили Иран в январе этого года.

Согласно отчетности за 2024 год, материнская компания телеканала Volant Media UK за пять лет потеряла более £410 млн и была должна связанным структурам около £482 млн. По информации издания, операция по конвертации долга в акции позволила серьезно укрепить финансовое положение вещателя.

Как выяснила FT, в день проведения сделки все оригинальные акции Volant были переданы от британско-саудовского кинопродюсера Аделя Абдулкарима офшору Info-Cast Cayman Limited. Корпоративные документы Каймановых островов указывают, что единственным директором этого офшора значится Салех Хусейн Алдоваис. Человек с таким же именем является операционным директором крупнейшего государственного медиахолдинга Саудовской Аравии — Saudi Research and Media Group (SRMG). При этом руководство Iran International отрицает получение каких-либо государственных денег.

Iran International начал вещание в 2017 году. В 2022 году во время массовых беспорядков власти Тегерана признали телеканал террористической организацией. Во время последующих протестов в Иране, вспыхнувших после начала военной операции США и Израиля, телеканал активно транслировал призывы оппозиции к свержению правительства страны.