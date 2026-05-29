Президент Хорватии осудил призывы стран Балтии атаковать Калининград

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал несерьезными призывы политиков стран Балтии напасть на Калининградскую область. Он сказал, что Хорватия как член НАТО поддерживает солидарность с участниками блока, но требует ответственности от членов альянса.

«Несерьезно, что в нашем лагере я слышу из недели в неделю призывы высоких должностных лиц некоторых государств Балтии напасть на Калининградскую область. Это более чем несерьезно, этого не надо говорить»,— приводит пресс-служба слова господина Милановича. Он сказал это на церемонии, посвященной 35-летию хорватской армии.

Ранее в интервью Neue Zurcher Zeitung министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис сказал, что у балтийских стран НАТО есть средства для уничтожения российских баз ПВО в Калининградской области. «Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде»,— говорил он. Позже политик пояснил, что этой фразой он лишь хотел подчеркнуть способность стран Балтии защитить себя самостоятельно.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал слова министра «не самыми удачными». Замглавы МИД России Александр Грушко накануне заявил, что любые попытки стран НАТО «заблокировать Калининград» обернутся тяжкими последствиями.