В МИД России пригрозили НАТО последствиями при «попытке заблокировать» Калининград

Любые попытки стран НАТО «заблокировать» Калининград обернутся для авторов таких планов тяжкими последствиями. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Шансы альянса захватить Калининград дипломат оценил как нулевые. Кроме того, заметил господин Грушко в интервью RT, для подобных случаев у России есть «все необходимые ресурсы».

Замглавы МИДа также назвал Балтийское море зоной конфронтации. «Там огромное количество различных операций, военная активность. Размещается сила на постоянной основе бригадного уровня и в Польше, и в странах Балтии»,— пояснил Александр Грушко.

В недавнем интервью Neue Zurcher Zeitung министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис сказал, что у балтийских стран НАТО «есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО» в Калининградской области. В российском МИДе подобные высказывания раскритиковали, после чего господин Будрис пояснил, что тем самым хотел опровергнуть мифы о неспособности стран Балтии защитить себя.