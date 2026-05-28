Египетская сила

Сборная России по футболу потерпела поражение в товарищеском матче с командой Египта, который прошел в Каире. Все решил один гол, забитый хозяевами во втором тайме. Теперь россиянам предстоит сыграть дома со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго, а египтяне отправятся на стартующий 11 июня чемпионат мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Матч с Египтом не был просто очередным спаррингом для сборной России, которой в последнее время, кажется, с каждым разом стало все сложнее находить мотивацию исключительно на товарищеские встречи. Сейчас ей противостоял по-настоящему сильный соперник, имевший, что большая редкость, более высокий международный рейтинг, и к тому же участник предстоящего чемпионата мира. Насколько крепка нынешняя сборная Египта, к слову, показал и ее недавний «товарняк» с испанцами на выезде, в котором она добилась ничьей 0:0.

Главной звездой египетского футбола по-прежнему является Мохамед Салах, который забил россиянам еще на чемпионате мира 2018 года. Правда, это не спасло тогда его команду от поражения 1:3. Впрочем, у Салаха были проблемы со здоровьем, и его даже не заявили на матч в Каире. Но теперь у египтян есть и другой классный нападающий — выступающий за «Манчестер Сити» Омар Мармуш, а на подходе 18-летний талант Хамза Абделькарим, уже обративший на себя внимание скаутов «Барселоны».

Учитывая силу оппонента, главный тренер сборной России Валерий Карпин решил обойтись без лишних экспериментов.

Хотя оптимальный состав выставить все равно не получилось, так как из-за травм отсутствовали, в частности, Александр Головин, Константин Тюкавин и Максим Осипенко, которые, скорее всего, оказались бы в «старте». Разве что немного удивило, что с первых минут вышел не Алексей Миранчук из американской «Атланты Юнайтед», а его брат Антон из московского «Динамо».

Впервые в заявку был включен 18-летний уроженец Буйнакска Амир Ибрагимов, который уже давно живет в Англии и через академию «Шеффилд Юнайтед» попал в «Манчестер Юнайтед». Пока он играет за молодежную команду знаменитого клуба, при этом провел три матча за юношеские сборные Англии. Карпин отметил, что на тренировках юный футболист произвел хорошее впечатление. «Техничный, быстрый, резкий, объемный, но надо посмотреть, как он проявит себя на другом уровне сопротивления», — сказал тренер на предматчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Шапаев / РФС Фото: Михаил Шапаев / РФС

Россияне довольно агрессивно начали и старались накрывать противника на его половине поля, но постепенно египтяне разбили этот прессинг и перевели игру ближе к воротам Станислава Агкацева. После подачи на Махмуда Трезеге хозяева даже могли забить, а потом еще и Мармуш беспрепятственно прошел от центрального круга до штрафной площади и нанес удар из-под Игоря Дивеева рядом со штангой. Гости за 20 с лишним минут отметились в атаке только опасным прострелом Данила Кругового с левого фланга. Затем были еще две попытки пробить издали, а в целом схема с Иваном Сергеевым на острие и Максимом Глушенковым с Иваном Обляковым в роли вингеров не работала.

Похоже, не все устраивало и наставника египтян Хоссама Хассана, и уже на 33-й минуте он произвел тройную замену, убрав в том числе достаточно заметного Трезеге. Но вполне возможно, что 59-летний специалист, который, кстати, до сих пор возглавляет список лучших бомбардиров сборной Египта с 69 голами (у Салаха 67), преследовал какие-то тактические цели при подготовке команды к чемпионату мира. Между тем в конце первого тайма ничего интересного не произошло, если не считать желтой карточки, предъявленной Алексею Батракову в общем-то за безобидный фол.

Вообще игра была рваная с большим количеством потерь и множеством единоборств, поэтому нулевая ничья выглядела закономерным итогом первого тайма. А вот после перерыва матч приобрел более открытый и зрелищный характер.

Россияне дважды могли отличиться с углового, когда Антон Миранчук грамотно выбирал позицию на дальней штанге. Сначала египтян выручил голкипер Мохамед Эль-Шенави, а потом динамовец промахнулся из вратарской. Кроме того, его одноклубник Сергеев ударил головой над перекладиной с подачи Кругового, а чуть ранее в защитника угодил Обляков. Хозяева тоже держали российскую оборону в напряжении. У них по-прежнему выделялся Мармуш, а еще немало неприятностей гостям доставлял Мостафа Зико. Именно он на 65-й минуте и открыл счет, замкнув головой навес с правого фланга Мохамеда Хани.

Во втором тайме Карпин тоже сделал несколько замен, тем более что они напрашивались. Надо сказать, что практически никак не проявили себя на фоне участника чемпионата мира самые перспективные российские футболисты — Батраков и Матвей Кисляк. При этом дебют в сборной Ибрагимова так и не состоялся. Тем же, кто появился на поле, включая опытных Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука, изменить ход матча не удалось. В концовке два сейва совершил Агкацев, а россияне больше ничего не создали и уступили 0:1.

Александр Ильин