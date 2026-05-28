Fars: Иран запустил ракеты по целям в Персидском заливе

Несколько минут назад вооруженные силы Ирана осуществили пуск ракет из южных регионов страны, сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на источники. По их данным, они могли атаковать цели в Персидском заливе.

По данным агентства Mehr, огонь носил предупредительный характер. Вооруженные силы Ирана применили оружие, чтобы остановить четыре судна в Ормузском проливе, которые пытались пересечь морской коридор без необходимого согласования.

США и Иран несколько дней назад начали обмениваться ударами. Это происходит во время продолжающихся переговоров о проекте мирного меморандума. Сегодня утром КСИР заявил об ударе по американской авиабазе, ночью сообщалось об обстреле иранского объекта со стороны Соединенных Штатов.

Новость обновлена в 23:40 мск. Добавлена информация агентства Mehr.