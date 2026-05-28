Путин посетил в Астане выставку ЕАЭС о развитии технологий и ИИ

Президент России Владимир Путин вместе с главами делегаций стран ЕАЭС посетил выставку проектов государств объединения в Астане, сообщил корреспондент «Ъ». Она посвящена цифровым технологиям.

Выставка называется «Развитие искусственного интеллекта в ЕАЭС». Она проходит во время V Евразийского экономического форума в Центре искусственного интеллекта в столице Казахстана. Экспозиция демонстрирует возможности Интегрированной информационной системы (ИИС) ЕАЭС — единой цифровой инфраструктуры для межгосударственного обмена данными между странами союза.

Во втором блоке выставки представлены пилотные проекты в области искусственного интеллекта. Евразийская экономическая комиссия представила экспериментальные инициативы, которые позволяют оценивать потенциал проекта в области ИИ.

Владимир Путин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом. Во Дворце независимости в Астане сегодня прошли переговоры президента России с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе. Стороны подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства.