В Минводах из-за ливней остановлена главная канализационно-насосная станция

Из-за сильных в Минводах произошло отключение электричества, что привело к подтоплению и остановке главной канализационно-насосной станции (ГКНС). Об этом сообщили в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

«В настоящий момент не работает все насосно-силовое оборудование. Ситуация усугубляется погодными условиями: ливневые воды продолжают поступать в систему канализации»,— говорится в сообщении организации.

Информация о ходе восстановительных работ уточняется. На это время жителей города попросили снизить нагрузку на канализацию.

Наталья Белоштейн