Шойгу исключил свертывание российской военной базы в Армении
Предпосылок для свертывания российской военной базы в армянском городе Гюмри сейчас нет, считает секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Об этом он заявил на полях Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза.
«Что касается российской базы, она живет, работает, действует. Мы пока не видим предпосылок. Эта база существует и есть там ради безопасности Армении», — сказал господин Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).
102-я военная база размещена в армянском Гюмри с 1995 года. Она вносит вклад в укрепление и развитие военного сотрудничества России с Арменией и участвует в совместных мероприятиях вооруженных сил обеих стран. В 2010 году Москва и Ереван продлили срок действия договора о размещении базы до 2044-го.
В конце февраля 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил об отсутствии «каких-либо планов, программ или опасений» относительно присутствия российской военной базы на территории страны. По его словам, объект пока не мешает желанию республики вступить в ЕС.