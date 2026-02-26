Армения не намерена закрывать 102-ю российскую военную базу в Гюмри

Правительство Армении не планирует закрывать 102-ю российскую военную базу в городе Гюмри. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«У нас нет никаких планов, программ или опасений относительно присутствия российской военной базы (в Армении.—“Ъ”). Мы являемся близкими партнерами России»,— заявил господин Пашинян на встрече с иностранными послами, дипломатами и представителями аналитических центров в Институте международных отношений Польши (цитата по «Арменпресс»).

По словам премьера, отношения Армении с Россией находятся «в фазе трансформации», несмотря на разочарование Еревана в действиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2022 году. Тогда Армения вышла из организации, пояснив, что ОДКБ создает угрозу суверенитету страны. Никол Пашинян отметил, что сейчас Армения намерена развивать отношения с Россией.

102-я военная база была основана в 1994 году. Она вносит вклад в укрепление и развитие военного сотрудничества России с Арменией и участвует в совместных мероприятиях вооруженных сил обеих стран. В 2010 году Москва и Ереван продлили срок действия договора о размещении базы до 2044-го.