Пашинян: пока военная база РФ не мешает интеграции Армении в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российская военная база пока не мешает желанию страны вступить в Евросоюз. По его словам, Армения не намерена портить отношения с Россией, но будет «руководствоваться исключительно интересами» республики.

«Да, Армения приняла закон о начале процесса вступления в ЕС. Но мы еще не на том отрезке пути, чтобы российская военная база закрывала бы нам поле зрения. Когда увидим, что российская военная база закрывает нам поле зрения, тогда подумаем, как двигаться, чтобы не иметь проблем»,— сказал Никол Пашинян на брифинге.

102-я военная база размещена в армянском Гюмри с 1995 года. Изначально Армения и Россия заключили соглашение сроком на 25 лет, а в 2010 году его продлили до 2044-го. База связана с объединенной системой ПВО СНГ и выполняет задачи по обеспечению сохранности границ Содружества, интересов России в регионе и национальной безопасности республики.

26 февраля Никол Пашинян заявил, что «никаких планов, программ или опасений» относительно российской военной базы у Армении нет. При этом он подчеркнул, что за последние пару лет большинство пограничных пунктов, находившихся под российским контролем, перешли под охрану Армении.

