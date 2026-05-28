Россия уведомила Казахстан о невозможности транзита нефти по «Дружбе»

Казахстан получил от России уведомление о том, что технической возможности для возобновления транзита нефти из республики по нефтепроводу «Дружба» все еще нет. Об этом сообщил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов на V Евразийском экономическом форуме в Астане.

«Еще не возобновили, нет. Уведомили, что технической возможности нет», — ответил господин Аккенженов (цитата по «Интерфаксу»).

С 1 мая Россия прекратила транзит нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба». По словам российского вице-премьера Александра Новака, это связано с отсутствием технических возможностей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва по-прежнему готова обеспечивать интересы Астаны по поставкам нефти, но по другим направлениям.

Транзит нефти из Казахстана в Германию начался в 2023 году. Через два года республика стала вторым по величине поставщиком сырья в ФРГ (13%) наравне с Норвегией, уступая первенство лишь США (15%). План Казахстана на 2026 год по поставкам нефти в Германию составлял 2,5 млн т.