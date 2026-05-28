Ростовский бизнес столкнулся с дефицитом бухгалтеров после налоговой реформы
После изменений налогового законодательства бизнес Ростовской области столкнулся с нехваткой квалифицированных бухгалтерских кадров. Об этом вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова сообщила на организованной «Ъ-Ростов» конференции «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста».
По ее словам, массовое введение НДС для части малого бизнеса резко увеличило спрос на специалистов по налоговому и бухгалтерскому сопровождению.
«Нам рассказывали, что бухгалтеров заменит искусственный интеллект. Жизнь показала обратное»,— отметила госпожа Абдулазизова.
Она пояснила, что значительная часть предпринимателей оказалась не готова к переходу на более сложные модели учета и полноценный финансовый контроль после многих лет работы в условиях упрощенного налогообложения.
В ТПП отмечают, что дефицит специалистов особенно остро ощущается в сегменте малого бизнеса, где компании нередко пытаются сократить расходы на сопровождение и обращаются к удаленному аутсорсингу сомнительного качества.
По словам Светланы Абдулазизовой, подобная практика впоследствии приводит к претензиям со стороны налоговых органов и росту финансовых рисков для предпринимателей.
Участники конференции также сообщили о росте налоговой задолженности у части компаний по итогам первого квартала 2026 года на фоне усложнения администрирования и усиления цифрового контроля со стороны ФНС.