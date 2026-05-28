После вторжения ВСУ до сих пор не найдены 332 жителя Курской области

В реестр жителей Курской области, потерявших связь с родственниками после вторжения ВСУ, в общей сложности были включены 2173 человека. Из них найден 1841 человек, абсолютное большинство отыскали живыми — 1395 пропавших. В розыске остаются 332 человека. Об этом глава региона Александр Хинштейн сообщил 28 мая в ходе отчета перед депутатами облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Работа продолжается. Отдельно хочу сказать огромные слова благодарности всем, кто принимает участие в этом благородном деле, и бывшему уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой — ее стараниями нам совместно удалось в прошлом году вернуть с территории Украины 120 человек»,— заявил господин Хинштейн.

Электронный реестр жителей Курской области, утративших связь с родственниками, начал работать на портале правительства региона в середине февраля прошлого года.

Вторжение ВСУ в Курскую область произошло в августе 2024 года. Глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов объявил о полном освобождении региона в апреле 2025-го. В начале 2026 года бывший российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что в Курской области обнаружили массовые захоронения, в которых были найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ.

В ходе отчета Александр Хинштейн также рассказал, что в 2025 году единовременное пособие семьям погибших в приграничье Курской области и людям, получившим легкий и средний вред здоровью, было выплачено 958 раз. Общая сумма выплат составила 780,9 млн руб.

Денис Данилов