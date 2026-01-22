Москалькова: найдены тела 524 погибших при вторжении ВСУ в Курскую область

В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

По ее словам, после начала конфликта в Курской области были задействованы все доступные ресурсы для помощи жителям в поиске родственников. В базу данных пропавших без вести внесены 2,2 тыс. человек, из которых 1,4 тыс. были найдены, 452 остаются в розыске, а 343 признаны погибшими.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В конце апреля 2025 года глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона. В начале года глава СКР Александр Бастрыкин сообщал, что в результате украинского вторжения погибли 445 мирных жителей, еще 553 получили ранения.

Алина Морозова