Суд отклонил иск тамбовской прокуратуры к местному «Горняку» на 148 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области отказал в удовлетворении исковых требований прокуратуры региона к местному ООО «Горняк» по поводу порчи земли в Тамбовском округе. Ведомство просило взыскать с ответчика 148,4 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Основания для отказа не раскрываются.

Судебное разбирательство длилось с августа 2025 года. К участию в деле в качестве третьих лиц привлекались администрация Тамбовского округа, региональные министерство экологии и природных ресурсов и министерство имущественных отношений и государственного заказа, управление Росреестра, управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, тамбовский колхоз «Племенной завод имени Ленина», а также три физических лица — Татьяна Павлова, Борис Сахарчук и Юрий Пряхин.

Ранее пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщила, что в апреле специалисты ведомства отобрали необходимые пробы на земельном участке, где компания вела добычу песка, глины и других полезных ископаемых. По итогам исследований зафиксированы порча и деградация почв на площади 8,8 га.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Горняк» зарегистрировано в Тамбовской области в июле 1999 года. Основной вид деятельности — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. Уставный капитал — 21 тыс. руб. Директором и учредителем является Владимир Еремеев. В 2025 году компания отработала с выручкой 3 млн, убыток составил 1,5 млн руб.

В начале мая стало известно, что суд обязал ООО «Калита» восстановить плодородие сельскохозяйственного участка площадью 3 га в Орловской области.

Кабира Гасанова